Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak - Haberler
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Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak

Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan E-Spor Akademisi, geleceğin e-spor oyuncularını bulmaya hazırlanıyor.

Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan E-Spor Akademisi, geleceğin e-spor oyuncularını bulmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 yaş üzeri herkesin katılabileceği akademinin başvuruları 3 Ocak'ta başlayacak.

Başvuruların şahsen yapılacağı akademide oyuncular, 10 Ocak 2022'de düzenlenecek turnuva ile seçilecek.

Başvuralar, Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki E-Spor Merkezi'ne yapılacak.

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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