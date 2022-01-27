Talas çalışanları kan verdi

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi tarafından "Kan acil değil sürekli ihtiyaç" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu. Hizmet binası içerisinde gerçekleşen organizasyonda belediye çalışanları, kurulan kan alma ünitelerine gelerek kan bağışında bulundu. Kampanyaya katılarak kan veren belediye çalışanlarının desteği ile hem kendi sağlıkları açısından hem de acil durumlarda duyulacak kan ihtiyacını karşılamak için önemli bir etkinliğe imza atıldı.

Konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Polat, Talas Belediyesi'nin kan bağışı konusunda her zaman hassas davrandığını ve bu konuda destekçi olduğunu ifade etti. Uzman Fatih Polat, "Erciyes Üniversitesi Kan Bağışı Merkezi ve Talas Belediyesi iş birliği ile kan bağışı etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikte bize gösterdiği ilgiden ve verdiği destekten dolayı başta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına, Talas Belediyesi ailesine teşekkür ederim." dedi.

Kan bağışının önemine de değinen Polat şunları söyledi:

"Bu zor zamanlarda başta kanser hastaları olmak üzere birçok alanda kullanılacak kanlar için bize yardımcı oldular, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Vatandaşlarımız da 1 ünite kan ile 3 kişiye can olabilir. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum."

Kan bağışına verdiği destekten dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür eden Kan Bağış Merkezi Hemşiresi Mehmet Öztürk de belediye personeli tarafından çok ilgi gören bir kampanya yürüttüklerini belirterek belediye personelinin kan bağışı konusunda son derece cömert söyledi. Hemşire Öztürk, personel tarafından nazik bir şekilde ağırlandıklarını sözlerine ekleyerek verdiği destek için Başkan Yalçın ve belediye personeline teşekkür etti.

Gün boyu devam eden organizasyon kapsamında elde edilen kanlar, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından değerlendirilerek acil durumlardaki kan ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel