Talas Bulvarı'ndaki kazada otomobiller büyük hasar gördü

Talas Bulvarı'ndaki kazada otomobiller büyük hasar gördü

Kayseri'nin Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobillerde büyük hasar oluştu.

Talas Bulvarı'ndaki kazada otomobiller büyük hasar gördü

Kayseri'nin Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobillerde büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada 38 GP 929 plakalı araç ile 66 FF 622 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken, otomobillerde büyük hasar oluştu. Yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri kaza yerine gelerek önlem aldı ve çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından araçlar kaza yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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