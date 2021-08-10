Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma
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Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma

Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesinde başlattığı yol, refüj ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemelerini hızla tamamlıyor.

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesinde başlattığı yol, refüj ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemelerini hızla tamamlıyor.

Bin 300 metre uzunluğundaki caddede asfalt, kaldırım ve refüj çalışmalarının yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçlandırma işleri devam ediyor. KASKİ tarafından yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılmasını sağlayan altyapı çalışmalarıyla birlikte bölgede hummalı bir çalışma başlatan Talas Belediyesi, bir yandan yol, kaldırım ve refüj çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Özellikle daha önce hiç ağaç olmayan caddede refüjlere çınar ağaçları dikilerek hem yeşil alan miktarı artırılıyor hem de estetik görünüm kazandırılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bilge Kağan Caddesini baştan aşağı yenilediklerini belirterek, "Burada bir yandan KASKİ altyapı çalışması yapıyor, bir yandan da biz refüj, kaldırım, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Özellikle daha önce refüj olmayan caddeye refüj yapıp çınar ağaçları ile donatıyoruz. Böylece hem yeşil alan miktarını artırıyoruz hem de caddeye güzel bir görünüm kazandırıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma
Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma
Talas Bilge Kağan'da hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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