Talas Belediyesinin mahallelere yatırımları

26.09.2019 13:46

Talas Belediyesinin "Belediye Mahallemizde" sloganıyla hayata geçirdiği yatırımların 17. durağı Yamaçlı Mahallesi oldu.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerim Ekici, mahalle meydanındaki etkinlikte, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başarılı çalışma yürüttüğüne dikkat çekti.

Ekici, "6 yıldır teşkilat başkanı olarak Yamaçlı'ya geliyorum. Burada her zaman güler yüz ve destek gördük. Son seçimlerde de Cumhur İttifakı'na çok güzel destek verildi. Belediyemiz de yaptığı çalışmalarla buraya hizmetin daha sık geleceğini göstermiş oldu. Bizlerin de buraya başı dik olarak gelmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın da bir mahallede 45 iş makinesiyle 95 personelin aynı anda bulunmasının büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Büyükşehir ve Talas belediyelerinin yanı sıra bünyelerinde bulunan KASKİ ile KCETAŞ ekiplerinin 3 gündür bu mahallede yoğun çalıştığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Çok güzel işler yapıldı ve mahallemizin acil çözüm bekleyen işleri halledildi. 3 günlük süre zarfında burada hem arazi yollarını açtık hem de bozuk yolların bakımını yaptık. Dere içini temizledik. Ayrıca okulun çevre düzenlemesi ile iç ve dış boyamasını gerçekleştirdik. Fırınların boyanması, bozuk parkelerin tamiri, parkların genel temizlik ve bakımının yapılması, kamelyaların tamiri ve değişimi, mezarlıkların bakım ve temizliği, ahır gübrelerinin kaldırılması, çöp konteynerlerinin tamamlanması, caminin genel temizliğinin yapılması ve böcek ilaçlaması gibi işleri de yine bu kapsamda yerine getirdik. Bunların yanı sıra KASKİ rögar kapaklarının bakımını yaptı ve diğer altyapı eksikliklerini tespit etti. Elektrik şirketi de sokak lambalarını ve elektrik hatlarını gözden geçirdi."

Mahalle sakinleri de hizmetlerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Etkinliğe, MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da katıldı.

Kaynak: AA