Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de
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Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de

Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gezici kütüphane ile düzenlenen "Okuma şenliği" etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde gezici kütüphane ile düzenlenen "Okuma şenliği" etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran kütüphanenin ilk adresi Kuruköprü Mahallesi oldu.

Kuruköprü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan kütüphane, mahalle sakinlerinden de yoğun ilgi gördü.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli birçok farklı organizasyonun yapıldığı uygulamada çocuklara yönelik akıl zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü farklı bir mahallede olacak gezici kütüphanede her yaş grubuna hitap eden çok çeşitli kitaplar bulunuyor.

Her yaştan vatandaşın dilediği kitabı ücretsiz ödünç alabildiği gezici kütüphane, 10.00 ve 16.00 saatleri arasında okurların ziyaretine açık olacak.

Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de
Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de
Talas Belediyesinin gezici kütüphanesi Kuruköprü'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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