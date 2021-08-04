Talas Belediyesinin desteğiyle 1600 dekar araziye baklagil ekimi yapılıyor
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Talas Belediyesinin desteğiyle 1600 dekar araziye baklagil ekimi yapılıyor

Talas Belediyesinin desteğiyle 1600 dekar araziye baklagil ekimi yapılıyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Talas Belediyesinin tohum desteği ile 1600 dekar araziye baklagil ekimi yapılıyor.

Kayseri'de Talas Belediyesinin tohum desteği ile 1600 dekar araziye baklagil ekimi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ilçe tarımına yönelik yürüttüğü çalışmalarla ürün çeşitliliğinin arttırılmasını sağlıyor.

Belediye tarafından gerçekleştirilen 9'ar ton nohut ve fasulyeden oluşan toplam 18 ton tohum desteği ve diğer teşviklerle 2019 yılında 60 dekar olan baklagil ekili alanı 1600 dekara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çiftçi Ali Sancak, daha önce baklagil üretimi yapmadığını, belediyenin teşvikiyle ilk olarak bu yıl baklagil ekimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sancak, yaklaşık 200 dekar nohut ve 250 dekar fasulye ekimi yaptığını anlattı.

Selçuk Aktaş da bu yıl ilk defa fasulye ektiğini ve ürün verimliliğini yüksek beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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