Talas Belediyesinin "asker çantası" uygulaması devam ediyor

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan "asker çantası" uygulaması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediliyor.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemelerin yer aldığı çantada başta Türk bayrağı olmak üzere, tıraş takımı çantası, tıraş köpüğü, tırnak makası, askılı boyun cüzdanı, iğne-iplik dikiş seti, sırt çantası, asker iç çamaşır takımı, çamaşır yıkama filesi, kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası, çorap ve ayakkabı boyası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir süre önce hayata geçirdikleri uygulamayı devam ettireceklerini belirterek, "Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimizdir. Bundan dolayı da şanlı ordumuzun bir mensubu olmak için birliklerine teslim olacak evlatlarımızın da yanında oluyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz her türlü eksikliklerini karşılıyor elbette ama askerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında başlayan ve bugüne kadar 200 kişinin yararlandığı uygulamada, sevk belgesi ile Talas Belediyesi Hayır Çarşısı'na başvuran Talaslı asker adayları çantalarını alabilecek.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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