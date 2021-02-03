Talas Belediyesinin "Ali Dağı 360 Projesi"nde sona yaklaşıldı
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Talas Belediyesinin "Ali Dağı 360 Projesi"nde sona yaklaşıldı

03.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:32
Talas Belediyesinin

Talas Belediyesinin "Ali Dağı 360 Projesi" kapsamında inşa edilen sosyal tesislerde sona gelindiği bildirildi.

Talas Belediyesinin "Ali Dağı 360 Projesi" kapsamında inşa edilen sosyal tesislerde sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmete girdiğinde Ali Dağı'na ve Talas'a çok şey katacak olan tesiste iç dekorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ali Dağı 360 yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında, paraşüt iniş alanının bir benzerinin hayata geçirildiği projeyle, Ali Dağı çevresinde yürüyüş ve bisiklet sporu yapanların dinlenip çay kahve içebilecekleri mekanlar oluşturuluyor.

Ali Dağı'nın doğal dokusuna ve siluetine uygun şekilde inşa edilen sosyal tesis, farklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'nın kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, sosyal tesislerin hizmete girmesiyle birlikte çok büyük ilgi göreceğini ve Kayseri'nin dört mevsim en çok rağbet edilen mekanlarından birisi olacağını ifade etti.

Başkan Yalçın, tesisin önünüzdeki günlerde hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Yürüyüş sporunun gözde merkezi Ali Dağı'nın cazibesini daha da artıracak projede, açık-kapalı alanlara sahip kafeterya ve sosyal tesis ile 20 bin metrekare çim alan bulunuyor.

Bununla birlikte konulacak güvenlik noktası ile Ali Dağı'na araç giriş-çıkışları da kontrol altına alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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