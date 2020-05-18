Talas Belediyesinden şehit yakını ve gazilere hediye Talas Belediyesi tarafından ilçede yaşayan şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Talas Belediyesi tarafından ilçede yaşayan şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ta ikamet eden 37 gazi ve yakını ile 68 şehit yakını, belediye görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Görevliler, vatandaşlara Başkan Mustafa Yalçın adına Türk bayrağı, çikolata, kolonya, kahve ve hijyen paketinden oluşan hediyeleri takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yalçın, şehit yakınları ve gazilerin, gönüllerinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Gaziler ve şehit yakınları da kendilerine yapılan bu jestten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini unutmayan Yalçın'a ve görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA