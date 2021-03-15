Talas Belediyesinden "Pandemiyle Bir Yıl" sergisi
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Talas Belediyesinden "Pandemiyle Bir Yıl" sergisi

15.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:39
Talas Belediyesinden

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Pandemiyle Bir Yıl" isimli fotoğraf sergisi, açıldı.

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Pandemiyle Bir Yıl" isimli fotoğraf sergisi, açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de gerçekleşen serginin açılışına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve çok sayıda davetli katıldı.

Pandemiyi ve sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını konu alan sergide, pandemiyi anlatan haber ve fotoğrafların yanında salgında kullanılan tıbbi materyaller de sergilendi.

Kovid-19 yoğun bakım servisinin de canlandırıldığı sergide, sağlık çalışanlarının fedakarlığını anlatan tiyatro gösterisi de sahnelendi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, sağlık personeline fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yalçın, aşı çalışmalarından dolayı da Erciyes Üniversitesini tebrik ederek başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de Başkan Yalçın'ın sağlıkçılara verdiği önem ve desteğe dikkat çekti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da duyarlılığından dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da "Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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