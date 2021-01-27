Talas Belediyesinden kitapseverlere gezici kütüphane

Talas Belediyesi tarafından kırsaldaki vatandaşların kitaba ulaşması için hazırlanan gezici kütüphane aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki törende Talas Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında gezici kütüphane aracının tahsisi için protokol imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin tek 7/24 kütüphanesinin Talas'ta olduğunu ve günde 930 kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Gelen talep ve yoğunluktan ne kadar isabetli bir iş yaptıklarının görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yalçın, "Kırsaldaki her okulumuzda kütüphane bulunmuyor. 'Bunu bir mobil hizmete dönüştürüp nasıl yaparız' derken İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bize destek oldu. Bu gezici kütüphaneyi, buraya ulaşamayan okuyucularımız için her mahallemize göndereceğiz. Çalışma sistemi, kitabı verip haftaya geri alınacak şekilde olmayacak. Kırsal mahalleye gidildiğinde sosyal tesisten çay kahve ikramıyla görevliler eşliğinde çocuklarımız ve velileri kitap okuyacaklar." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mobil araç ile merkezdeki kütüphaneye gelemeyen okuyuculara kitapların götürüleceğini, içerisinde bin 500 kitap olduğunu ve zamanla kitapların güncelleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil