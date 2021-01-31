Talas Belediyesinden "Hoş geldin bebek seti" hediyesi
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Talas Belediyesinden "Hoş geldin bebek seti" hediyesi

31.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:36
Talas Belediyesinden

Talas Belediyesi, yeni bebek sahibi ailelere "Hoş geldin bebek seti" hediye etmeye yeni yılda da devam ediyor.

Talas Belediyesi, yeni bebek sahibi ailelere "Hoş geldin bebek seti" hediye etmeye yeni yılda da devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ta ikamet edip yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak verilen sette, bebeğin ilk bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor.

İlçede yaşayıp doğum ve ikamet belgeleri ile Talas Belediyesi Hayır Çarşısı'na müracaat eden herkes bu hizmetten yararlanabiliyor.

Bu kapsamda 2020 yılında toplam 640 aileye bebek seti hediye edilerek mutlulukları paylaşıldı.

Pakette, 1 hastane çıkış paketi, 1 paket 120'li çocuk bezi, ıslak mendil ve pudra ile bazı ihtiyaç maddeleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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