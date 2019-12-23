Talas Belediyesinden ev temizliği hizmeti

23.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:18

Talas Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesiz kişilere yönelik ev temizliği hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bakıma muhtaç yaşlı, engelli, kronik sağlık sorunu olan ailelere evde temizlik hizmeti sunuluyor.

Camları silinip, perdeleri yıkanan ve tozu alınan evler ücretsiz temizleniyor.

Vatandaşlar verilen hizmetten dolayı memnun olurken yetkililere teşekkür ediyor.

Kaynak: AA