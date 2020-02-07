Talas Belediyesinden çiftçiye eğitim desteği

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13

Talas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Talas'ta çiftçiye tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitim ve danışmanlık desteği verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolü Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı.

Protokolle Talas Belediyesi tarafından ORAN'ın desteğiyle kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma" kapsamında eğitim desteği verilecek.

Kış mevsimi boyunca sürecek eğitimler sonucunda çiftçilerin yeni üretim dönemine hazırlıklı girmeleri hedefleniyor.

İlk etapta 60 kişinin yararlanacağı programda toplam 160 saatlik eğitimin yanında 11 saatlik danışmanlık hizmeti verilecek.

Talas'ın 17 kırsal mahallesini kapsayacak olan programda 2 grup halinde eğitim verilecek.

İlçede tarım ve hayvancılığa ivme kazandırılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında, modern hayvan yetiştiriciliği tekniklerinin öğretilmesi ve benimsetilmesi ile hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bilgi eksikliklerinin giderilmesiyle ürünlerdeki kalitenin artması, buna bağlı olarak da satışın ve gelir seviyesinin yükselmesi ve kırsaldaki refahın artması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA