Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

06.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:28

Talas Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Tehditleri ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, "Belediye olarak iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde duruyoruz. Belediyemizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve İMAR AŞ ile çalıştığı iş güvenliği firması var. Bizi farklı kılan da bu. İki farklı alanda da iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetlenmiş oluyoruz." dedi.

Toplantıda izlenecek yol ve uygulamalarla ilgili bilgi veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Funda Kaya da "İşverenler, hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlü. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Tespit ettiğiniz tehditleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üroloji ve ortopedi gibi alanlarda uzman doktorların da yer aldığı toplantıda, çalışanlara güvenli iş yapabilmeleri için gerekli ekipman ve yöntemlerin neler olması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA