Talas Belediyesinde 11 taşınmazın satışı gerçekleştirdi
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Talas Belediyesinde 11 taşınmazın satışı gerçekleştirdi

Talas Belediyesi tarafından mülkiyeti kendisine ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinde 11 taşınmazın satışı gerçekleştirdi
25.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:36

Talas Belediyesi tarafından mülkiyeti kendisine ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda geçekleşen ihalede çeşitli mevkilerde bulunan 7 ticaret merkezi arsası, 1 akaryakıt istasyonu arsası, 2 villa parseli ve 1 kütle parselin satışı yapılırken 4 adet taşınmaz da pazarlığa bırakıldı.

Pazarlığa bırakılan 1 özel sağlık tesisi, 1 özel sosyal tesis, 1 villa parseli ve 1 dükkan için 15 gün süreyle Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurulabilir.

Yapılan satıştan elde edilen 37 milyon 358 bin lira, belediyenin ileride gerçekleştireceği proje ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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