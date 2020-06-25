Talas Belediyesinde 11 taşınmazın satışı gerçekleştirdi Talas Belediyesi tarafından mülkiyeti kendisine ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından mülkiyeti kendisine ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda geçekleşen ihalede çeşitli mevkilerde bulunan 7 ticaret merkezi arsası, 1 akaryakıt istasyonu arsası, 2 villa parseli ve 1 kütle parselin satışı yapılırken 4 adet taşınmaz da pazarlığa bırakıldı.

Pazarlığa bırakılan 1 özel sağlık tesisi, 1 özel sosyal tesis, 1 villa parseli ve 1 dükkan için 15 gün süreyle Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurulabilir.

Yapılan satıştan elde edilen 37 milyon 358 bin lira, belediyenin ileride gerçekleştireceği proje ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Kaynak: AA