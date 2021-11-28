Talas Belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor

Talas Belediyesi, yol yenileme faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki ulaşım ağının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için birçok noktada eş zamanlı yol yenileme çalışması yapılıyor.

Yoğun nüfusa sahip Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarında 500 metre yolun asfaltı yenilendi.

Yenileme çalışmaları esnasında 700 ton asfalt kullanılarak sıkıştırma işlemi yapıldı ve yol yeniden düzenlendi.

Asfalt çalışmalarının devam ettiği Reşadiye Mahallesi'nde ise 600 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yol yenilerek 800 ton asfalt serildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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