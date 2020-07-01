Talas Belediyesi yeşil yolun birinci etabını tamamladı Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde başlatılan toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki yeşil yolun birinci etabını tamamlandı.

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde başlatılan toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki yeşil yolun birinci etabını tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların kesintisiz yürüyüş yapmasına imkan sağlayan projede Umut Caddesi ile başlayıp Heves Caddesini kapsayan ilk etapta yürüyüş yolunun yanı sıra bitkilendirme, aydınlatma, kent mobilyaları ve oyun grupları gibi çalışmalar yapıldı.

Yeşil yolda gelinen noktayı yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeyle hem yeşillendirme çalışması gerçekleştirdiklerini hem de vatandaşlara spor yapma imkanı sunduklarını belirtti.

Projeyle güzergah boyunca bütün parkları yeniden düzenleyeceklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu hatta bulunan binaların çevre düzenlemeleri, parklardaki oyun gruplarının yenilenmesi ve yeni oyun grupları kurulması, yürüyüş sırasında dinlenmek isteyenler için kent mobilyaları ile gece yürüyüşleri için aydınlatma çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Geri kalan kısmını da kısa sürede bitirerek Umut Caddesi'nden salı pazarına, oradan Selçuklu Kültür Evi ve Mehmet Timuçin Caddesi'ndeki kavşağa kadar yay şeklinde kesintisiz yeşil yol meydana getirmiş olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA