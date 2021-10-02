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Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaşlılara ikinci baharlarını en güzel şekilde yaşatmayı kendilerine görev saydıklarını ve bu kapsamda Talas'a kapsamlı bir 'Yaşlı Gündüz Bakım Evi' kazandıracaklarını söyledi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaşlılara ikinci baharlarını en güzel şekilde yaşatmayı kendilerine görev saydıklarını ve bu kapsamda Talas'a kapsamlı bir 'Yaşlı Gündüz Bakım Evi' kazandıracaklarını söyledi.

Bütün dünyada ve Türkiye'de 'Yaşlılar Günü' kutlandığına dikkat çeken Başkan Yalçın, söylemi eylem ile taçlandırmak gerektiğini belirterek, "Yaşlılar bizim sigortamızdır, Allah onların hürmetine bize merhamet ediyor. Tüm büyüklerimizin ellerinde öperim, Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin. Ömürlerinin kalan kısmını huzur ve afiyet içerisinde yaşasınlar. Talas Belediyesi olarak biz de onların ikinci baharlarını en güzel şekilde geçirmeleri için kapsamlı bir gündüz bakım evi projesi geliştirdik. Yenidoğan Mahallemizde önümüzdeki yıl yapımına başlayacağımız Yaşlı Gündüz Bakım Evi'nde kaliteli, huzurlu ve keyifli vakit geçirecekler. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak büyüklerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

1.400 metrekare alana sahip Talas Yaşlı Gündüz Bakım Evi'nde spor odası, müzik atölyesi, zeka oyunları atölyesi, sanat atölyesi, çok amaçlı salon, revir, fizik tedavi odası, terapi odası ve kadın-erkek kuaförü ile kafeterya bulunacak. Bahçeli şekilde planlanan bina, engelli kullanımına uygun şekilde hayata geçirilecek ve aynı zamanda yaşlı yakınları için de bir seminer odası yer alacak. - KAYSERİ

Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi

Talas'ta yaşlılar için gündüz bakımevi

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