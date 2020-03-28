Talas Belediyesi, vatandaşlara 10 bin hijyen çantası dağıttı KAYSERİ'de Talas İlçe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin vatandaşa içinde temizlik ürünlerinin yer aldığı hijyen çantası dağıttı.

KAYSERİ'de Talas İlçe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin vatandaşa içinde temizlik ürünlerinin yer aldığı hijyen çantası dağıttı.

Talas Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttırdı. İlçede, başta toplu taşıma araçları olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışması yapan belediye, vatandaşlar için de hijyen çantası hazırladı.Belediye ekipleri, içerisinde maske, kolonya, kağıt sabun ve koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatan el broşürü ile aile içi iletişim kitabının bulunduğu hijyen çantalarını, ilk olarak cumartesi pazarına gelen vatandaşlara dağıttı. Ardından nüfusun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ile duraklarda hijyen çantası dağıtımı yapıldı. Hijyen çantasının 10 bin kişiye dağıtıldığı bildirilirken, vatandaşlar, Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: DHA