Talas Belediyesi taksicilere hijyen paketi dağıttı
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Talas Belediyesi taksicilere hijyen paketi dağıttı

Talas Belediyesi ilçe genelinde hizmet veren taksicilere hijyen seti dağıttı.

Talas Belediyesi taksicilere hijyen paketi dağıttı
10.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:00

Talas Belediyesi ilçe genelinde hizmet veren taksicilere hijyen seti dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamda, bir yandan ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü diğer yandan da ilçede dezenfekte ürünleri dağıtılarak vatandaşların mücadelesine katkı sağlandığı bildirildi.

Daha önce iş yerleri ve apartmanlara dağıtılan hijyen paketlerinden Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcilerinin de katılımıyla ilçedeki taksi duraklarına dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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