Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor

Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi spor sahalarını yenilemeye başladı.

Talas Belediyesi spor sahalarını yenilemeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra tenis kortlarında akrilik zemin boyama ve yenileme işlemleri yapılıyor.

Talas genelinde bulunan 15 spor sahasında gerçekleştirilen işlemlerde akrilik zemin boyası, saha çevresi düzenlemeleri, korkulukların tadilatı, spor aletlerinin tamiri gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar toplamda 6 bin metrekare alanda yapılıyor.

Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor
Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Brad Pitt Hande Erçel
Spor Cristiano Metin Oktay Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas Belediyesi spor sahalarını yeniliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:44:47. #1.16#

title