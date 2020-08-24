Talas Belediyesi personeline eğitim Talas Belediyesi personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Talas Belediyesi personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Aile İletişim Uzmanı Fatih Akbaba tarafından "Beden dili ve adabımuaşeret, öfke kontrolü ve stres yönetimi, iletişim becerileri ve motivasyon, aile içi iletişim ve kurumsal aidiyet" gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitim programı, cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA