Talas Belediyesi okulları yüz yüze etiğime hazırladı

Talas Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitim öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan okullarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.

Talas Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitim öncesi ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan okullarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahalle okullarının tamamında yüz yüze eğitim-öğretime geçilmesi kararı sonrası Talas Belediyesi ekipleri de kolları sıvadı.

Salgın başlangıcıyla okullarda aralıksız hijyen ve temizlik çalışmalarına devam eden belediye, yeni dönem öncesi de çalışmalarını tamamlayarak okulları eğitim öğretime hazırladı.

20 personel ve 5 araçtan oluşan 6 ekip halinde çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, bir yandan okulların içinin dezenfeksiyon ve hijyenini sağlarken bir yandan da okul çevrelerinin temizlik ve düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdullah Aktan Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş, yapılan temizlik ve hijyen çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktardı.

İlçe belediyesinin devamlı yanlarında olduklarını belirten Aktaş, "Biraz önce sağ olsunlar Talas Belediyesinin gönderdiği dezenfektan ekibiyle okulumuzun içi dezenfekte edildi, şimdi de okulumuzun bahçesi temizleniyor. Bahçemizi güzelce temizlediler, yerler süpürüldü, ağaçlarımız temizlendi. Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya