Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, Nisan ayında yağan ve oldukça etkili olan kar yağışıyla birlikte gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, Nisan ayında yağan ve oldukça etkili olan kar yağışıyla birlikte gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Başta ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler olmak üzere Talas'ın tüm yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımının aksamamasını sağladı.

Yolda kalan otobüs ve özel araçlara da müdahale ederek saplandıkları yerlerden kurtaran kış çalışması ekipleri, 42 araç ve 90 personelle 2 vardiya halinde kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bunun yanı sıra ilçe merkezindeki yaya yolları ve kaldırımlar da mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla temizlenerek yaya trafiği güvenli hale getirildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı
Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı
Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Perihan Savaş Murat Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Necip Uysal Ünal Karaman Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:31:33. #1.15#
title