Talas Belediyesi'nin nohutları boy verdi
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Talas Belediyesi'nin nohutları boy verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek ve alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından ekilen nohut tohumlar boy verdi.

Talas Belediyesi'nin nohutları boy verdi
09.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek ve alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla Talas Belediyesi tarafından ekilen nohut tohumlar boy verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim yapılan nohut tarlalarını gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir karış toprak bile boş kalmasın" talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Koyun yıkama banyoluğu, koyun kırkma makinesi, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, kompost karıştırma makinesi ve çiftlik gübresi dağıtma römorku gibi tarım aletlerini çiftçilerin hizmetine sunduklarını belirten Yalçın, koronavirüs salgınıyla birlikte de yeşil mercimek, kurufasulye ve nohuttan oluşan 12 ton tohumun dağıtımını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ekim yapılan tarlaları inceleyen Başkan Yalçın, "Çok güzel sonuçlar elde ettik. Toplam 350 dekarlık arazide de bizzat belediye olarak biz ekim yaptık. Allah'a şükürler olsun, ekilen tohumlar çok güzel boy verdi. Vakti geldiğinde de inşallah hasadını yaparız. Pandemi dönemi için "Bir karış toprak bile boş kalmamalı" diyen Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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