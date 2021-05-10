Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni topladı

Talas Belediyesi'nin Anneler Günü hediyesi büyük beğeni topladı.

Talas Belediyesi'nin Anneler Günü hediyesi büyük beğeni topladı. Whatsapp hattından anne çocuk fotoğrafı gönderen herkese üzeri baskılı binlerce kupa ulaştıran Talas Belediyesi, yine farklı bir etkinliğe imza atmış oldu.

Anneler Günü için özel hazırlanan baskılı kupaların bir yüzünde gönderilen fotoğraf yer alırken bir yüzünde de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tebrik mesajı bulunuyor. Anneler Günü öncesi dağıtımı gerçekleştirilen kupaları alan anneler de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı