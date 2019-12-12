Talas Belediyesi'ne Bir Ödül Daha

12.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:32

Talas Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında Sign Of The City Awards Proje Yarışması'nda tarihi eski belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı.



İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Talas Belediyesi, gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan Sign Of The City Awards Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla bilinen ilçedeki yapıları restorasyonuyla adından söz ettiren Talas Belediyesi'ne, bu kapsamda En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü verildi. Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, belediye adına ödülü Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın elinden aldı.



Ödüle layık görülen çalışmada Tablaya Mahallesinde bulunan 1950'li yıllarda yapılan tarihi eski belediye binası ve çevresi restore edilerek turizme kazandırıldı. Projeyle, Tablakaya Mahallesi ve tarihi binanın bulunduğu 1842 metrekarelik sokağın geçmişi yaşatılarak gelecek nesillere kenti anlamaları ve ziyaretçilere açılarak turizmin gelişmesi amaçlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA