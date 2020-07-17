Talas Belediyesi'nden ulaşımı hızlandıracak hamle Talas Belediyesi, güvenli trafik akışı oluşturmak ve toplu taşıma araçlarına hareket kolaylığı sağlamak amacıyla yaya geçitlerine ve otobüs duraklarına uyarı çizgileri çekti.

Talas Belediyesi, güvenli trafik akışı oluşturmak ve toplu taşıma araçlarına hareket kolaylığı sağlamak amacıyla yaya geçitlerine ve otobüs duraklarına uyarı çizgileri çekti.

Özellikle otobüs durakları çevresine yapılan hatalı araç parkları nedeniyle karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, ana arterler üzerindeki 24 durak ve çevresinde damalı alan oluşturuldu.

Otobüs duraklarının öncesi ve sonrasında 26 m. uzunluğunda ve 2.5 m. genişliğindeki alanda park etmenin önüne geçilerek otobüslerin daha rahat hareket etmelerini ve böylece toplu ulaşımın hızlanmasını sağlayan çalışma, hem şoförler hem de yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Bu çalışmayla ayrıca yanlış park eden araçlar nedeniyle otobüslerin ikinci sıradan yolcu indirip bindirmek zorunla kalmalarının ve trafik akışını engellemelerinin de önüne geçilmiş oldu.

Çalışmalar kapsamında yaya geçitleri önlerine 'önce yaya' görselleri de çizildi. Sürücülere, yayaların geçiş önceliklerini hatırlatmak ve daha güvenli yaya geçişi sağlamak amacıyla çizilen görsellerin yanı sıra yaya geçidi çizgileri de yenilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA