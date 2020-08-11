Talas Belediyesi'nden satılık taşınmazlar Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait taşınmazlar, düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa çıkartılacak.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait taşınmazlar, düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa çıkartılacak.

26 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'de düzenlenecek olan ihale ile kütle parsel, dükkan, daire ve villa parsellerinin satışı gerçekleştirilecek.

İhalelerle ilgili olarak www.talas.bel.tr internet adresinden veya Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2412 ve 2420 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA