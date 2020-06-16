Talas Belediyesi'nden satılık taşınmazlar
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Talas Belediyesi'nden satılık taşınmazlar

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 15 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.

Talas Belediyesi'nden satılık taşınmazlar
16.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:55

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 15 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.

24 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak ihale ile çeşitli mevkilerde bulunan 7 adet ticaret merkezi arsası ile 1 adet akaryakıt istasyonu arsası, 1 adet özel sağlık tesisi arsası ve 1 adet özel sosyal tesis arsası satışa sunulacak.

Ayrıca 3 adet villa parseli ve 1 adet kütle parsel ile 1 adet dükkan da aynı gün ihaleye çıkartılacak.

İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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