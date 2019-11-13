Talas Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konseri
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Talas Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konseri

Talas Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz konseri düzenleyecek.

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:27
Talas Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konseri

, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz konseri düzenleyecek.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum yıldönümünü içeren Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konser, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak olan konserde, tasavvuf musikisinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz sahne alacak.


Ücretsiz olarak izlenebilecek konsere ilginin yoğun olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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