Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'
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Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'

Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi Ramazan ayı içinde bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına başladı.

Talas Belediyesi Ramazan ayı içinde bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan uygulama ile belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor. Böylelikle hem belediye-vatandaş işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi uygulanırken hem de ihtiyaç sahipleri unutulmuyor.

Ramazan ayı boyunca Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde her gün saat 17.30'dan itibaren gerçekleştirilecek uygulamanın ilk gününde çorba, döner, pilav, ayran ve sudan oluşan paket yemek dağıtımı yapıldı. Buradaki programa katılarak bu manevi heyecana ortak olan Başkan Mustafa Yalçın, amaçlarının Ramazan ayı boyunca vatandaşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek ulaştırmak olduğunu söyledi.

Ramazanda birlik ve beraberlik duygularının üst seviyede yaşandığını belirten Başkan Yalçın uygulamayla ilgili şöyle konuştu:

"Öncelikle küçük esnafımızdan yemekleri satın almayı düşündük ama pandemi dolayısıyla kapattıklarını söylediler. Lokantacılar ve Pastacılar Odası başkanımızla bu işi gerçekleştirmeyi denedik ama muvaffak olamayınca biz de kendimiz pişirip vatandaşlarımızla ulaştırmayı düşündük. Mevlana Sosyal Tesislerimizde ve belediye yemekhanesinde yemek yapıp vatandaşımıza ve ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. "Biz pişirelim, siz ulaştırın" projesi oluşturarak gelemeyen vatandaşlarımıza da gelenler aracılığıyla ulaştırmayı arzu ediyoruz. Burada kimliklerini beyan eden herkes yemeğini alıp götürebiliyor. Bu projemiz Osmanlı ve Selçuklu evlerimizde devam ediyor. İnşallah bu Ramazanı sağlıkla ve huzurlu tamamlamayı temenni ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, devletin bir kurumu olarak biz de bu gibi projeleri yapmaktan mutluyuz. İnşallah pandemi biter ve daha güzel etkinliklerle bir araya geliriz."

Başkan Yalçın, her iki dağıtım noktasından günlük olarak 1000 paket yemek dağıtımı yapıldığını ve ihtiyaç durumuna göre sayıyı artıracaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'
Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'
Talas Belediyesi'nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: 'Biz pişirelim siz ulaştırın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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