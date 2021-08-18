Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas Belediyesi'nden aşure ikramı

Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, Aşure Günü vesilesiyle ilçenin merkezi noktalarında yer alan camilerde aşure ikramında bulundu.

Talas Belediyesi, Aşure Günü vesilesiyle ilçenin merkezi noktalarında yer alan camilerde aşure ikramında bulundu. Öğle namazı sonrası gerçekleşen programda vatandaşlara aşure ikramının yanı sıra konuyla ilgili bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Yapılan ikramla ilgili olarak düşüncelerini aktaran vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin birçok önemli gün ve geceyi bu şekilde değerlendirdiğine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. "Çok güzel bir düşünce" sözleriyle memnuniyetini ifade eden bir vatandaş Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Aşure ikramından yararlanan diğer vatandaş da Başkan Yalçın'ın daima halkının yanında olduğunu söyleyerek "Bu güzel günde de bu etkinlikle bizi mutlu etti kendisine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Düşüncelerini dile getiren bir diğer vatandaş da "Talas Belediyesi iyi çalışıyor, Allah razı olsun. Aşure ikramı için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konula ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çekerek bu güne özel olarak aşure ikramında bulunduklarını ifade etti. "Aşure bereketin simgesidir." diyen Başkan Yalçın, "Birçok önemli olaya şahitlik eden Aşure Günü vesilesiyle hemşehrilerimize aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Aşure gününü tebrik ediyor, sağlıklı güzel günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
Talas Belediyesi'nden aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas Belediyesi'nden aşure ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:08:06. #1.15#

title