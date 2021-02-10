Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü etkinliği
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Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü etkinliği

10.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü etkinliği

Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak başlatılan doğa yürüyüşü ve dağcılık eğitimi programında teorik bilgilendirmelerden sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak başlatılan doğa yürüyüşü ve dağcılık eğitimi programında teorik bilgilendirmelerden sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda önce yürüyüş teknikleri ve parkurla ilgili olarak bilgiler verildi, ardından da profesyonel dağcı Mahmut Gers yönetiminde yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporun mutlu olmaya katkısı olduğunu, bir disipline ait olmaya çalışmanın ve ona azmetmenin ayrı bir kararlılık olduğunu belirtti.

Etkinliğin düzenlendiği Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nun özelliklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Talas Belediyesi olarak, 9 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladık. Çok güzel bir yürüyüş parkuru var burada. Hele bir de yürürken gördüğünüz yerlerin öyküsünü bilirseniz daha hoş olur. Örneğin yürürsünüz Akçakaya Mahallemizi görürsünüz onun öyküsü başkadır, daha sonra Endürlük var, biraz daha yürüyünce Kıranardı, Hisarcık, arkasında Hacılar'ı görürsünüz. Sonra dönersiniz şehrin en batısını görürsünüz. Sonra biraz daha geldiğinizde Çaybağları'nı görürsünüz. Yani nerede durursanız şehrin hem kültürünü hem öyküsünü yaşamış olursunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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