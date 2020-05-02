Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti
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Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti

Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti
02.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:42

Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti Korona virüs salgını sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiği farklı organizasyonlarla dikkat çeken Talas Belediyesi, şimdi de evde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üzeri yaşlılara aromatik bitki sepeti...

Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti

KAYSERİ - Korona virüs salgını sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiği farklı organizasyonlarla dikkat çeken Talas Belediyesi, şimdi de evde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üzeri yaşlılara aromatik bitki sepeti dağıtmaya başladı.

Evde kalan yaşlılara uğraş kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplam 5 bin adet bitki sepeti dağıttıklarını söyledi. Başkan Yalçın şöyle konuştu: "Koronavirüs salgını sürecinde ilk olarak en asli ve önemli görevimiz olan temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları bihakkın yerine getirdik. Bunlarla birlikte evde kalan vatandaşlarımızın can sıkıntılarını gidermek ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 30 bin adet kitap dağıtımı, gezi otobüsüyle moral geceleri gibi etkinliklere imza attık. Şimdi de uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı birazcık da olsa toprakla, ekim dikim işiyle meşgul edelim istedik. Bu minik saksılardaki aromatik bitkileri şimdilik mutfaklarında, balkonlarında büyütsünler, onlara bir uğraş olsun. Günü geldiğinde de bağlarına bahçelerine dikerler inşallah. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

"Evimize renk, soframıza lezzet katsın diye"

Talas Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan çiçek sepetinde minik saksılara ekilmiş fesleğen, biberiye, kekik, nane, şeker otu, mercanköşk ve adaçayı gibi tıbbi aromatik kokulu bitkiler bulunuyor. 'Evimize Renk, Soframıza Lezzet Katsın Diye' sloganıyla ulaştırılan bitkiler için Başkan Yalçın'a teşekkür eden 65 yaş üstü vatandaşlar da "Başkanımızdan Allah razı olsun, Allah iyi günlerle karşılaştırsın. Bizi düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Biz de onların sözüne uyarak evden çıkmıyor ve sabırla bugünlerin geçmesini bekliyoruz. Bizim için evde güzel bir uğraş olacak" ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi'nden 65 üstü vatandaşlara aromatik bitkiler sepeti

Kaynak: İHA

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