Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer: 221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
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Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer: 221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer, 221 villa arsası ihalesi ile ilgili olarak asıl şaibenin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer: 221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
19.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:25

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer, 221 villa arsası ihalesi ile ilgili olarak asıl şaibenin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer, "Kayseri kamuoyunda bir süredir gündemde olan 221 villa parseliyle ilgili görüşümüz asıl şaibenin ortadan kaldırılması ve bundan sonra yapılacak ihaleler için kalıcı önlem alınmasıdır.

İhale Ortağı olarak parsel satın alan belediye yöneticilerinin istifası çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

Özer, "Talas Belediyesi'nde yöneticilik yapan 3 ihale ortağının istifasını Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın istediyse gereğini yapmıştır, destekliyoruz ve hassasiyetini olumlu buluyoruz.

Olay kamuoyunda deşifre olduktan sonra yöneticiler kendileri istifa kararı aldılarsa da bedel ödemişlerdir. Talas Belediyesi'ndeki bu istifalar örnek olmalıdır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bütün belediye başkanları Mustafa Yalçın'ın duyarlılığını göstermeli, ihale ortağı olan belediye personellerine işten el çektirilmelidir.

Büyükşehir ve diğer belediyelerdeki başkan ve personel için de bu durum örnek alınmalıdır.

Mustafa Yalçın bu duyarlılığı gösterirken diğer belediye başkanlarının duyarsız kalması düşünülemez.

Ancak; Şu aşamada yapılacak en doğru iş ihale iptal edilerek ihale kanununa uygun bir şekilde 221 parselin ayrı ayrı yeniden ihaleye çıkarılarak satılmasıdır.

Asıl şaibe 221 parselin tek seferde ihaleye çıkarılmasıdır. 221 parseli tek ihaleyle alan kooperatif parselleri tek tek satıp da bu işten para kazanıyorsa belediyemiz de villa parsellerini tıpkı diğer ihalelerdeki gibi tek tek ihale ederek satmalıdır.

221 parseli tek ihalede birleştirmek zannımca ihale kanununa da aykırıdır, art niyetlidir, şaibelidir.

Belediye 221 dükkanı olsaydı tek ihaleyle verebilir miydi, veremezdi. 221 otobüsü olsaydı, 221 pazaryeri, 221 akaryakıt istasyonu, 221 çay ocağı olsaydı verebilir miydi, vermezdi.

İşte şaibe budur, işte art niyet buradadır. Bu durumdan ders çıkarılarak yeni önlemler alınmalı, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde Belediyeleri tarafından uygulanan EKAP üzerinden kimsenin kimseyi görmediği internet üzerinden yapılan ihale modeliyle ihale yapılabilir. ya da bütün ihaleler Kayseri'de yayın yapan televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanabilir.

Böylece bundan sonra hiçbir şaibeye yer bırakılmaz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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