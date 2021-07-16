Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti
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Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti

Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi kurduğu koyun yıkama banyoluğu ile satışa sunulan tüm koyunları ücretsiz yıkayıp dezenfekte ediyor.

Talas Belediyesi kurduğu koyun yıkama banyoluğu ile satışa sunulan tüm koyunları ücretsiz yıkayıp dezenfekte ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsala yönelik en dikkat çekici hizmetlerden birisi olan mobil koyun yıkama banyoluğu şimdi de Reşadiye Kurban Pazarında ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilen hizmet ile kurbanlık koyunlar hem daha temiz hale getiriliyor hem de zararlı haşerattan arındırılmış oluyor.

Uygulama kapsamında ilk gün 300'ün üzerinde koyun ücretsiz şekilde yıkanarak mal sahiplerine teslim edildi ve daha temiz, bakımlı ve sağlıklı olarak satışa sunuldu.

İLK KEZ BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRDÜK

Koyunlarını yıkattıktan sonra düşüncelerini aktaran besiciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediyesi Reşadiye Kurban Pazarında örnek bir uygulama ile karşılaştıklarını belirten bir üretici, koyunlarını zahmetsiz bir şekilde temizletme imkanı bulduğunu ifade etti. Kurban pazarında ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştıklarını belirten üretici, her şeyden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kurban Pazarını da değerlendiren üretici, belediye tarafından düzenli bir pazar kurulduğunu ve her türlü imkanın kesintisiz olarak sunulduğunu kaydetti.

"PAZAR DA HİZMET DE ÇOK GÜZEL"

Ücretsiz koyun yıkama hizmetinden yararlanan bir diğer besici de hem çok güzel bir pazar ortamı hazırlandığını hem de pazarda bir ilk gerçekleştirilerek koyun yıkama işleminin yerinde, zahmetsiz ve ücretsiz şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Satılacak kurbanlıkların böylece daha temiz ve bakımlı göründüğüne işaret eden mal sahibi, sunulan hizmetten dolayı Talas Belediyesine ve Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti
Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti
Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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