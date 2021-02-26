Talas Belediyesi, kullanılmayan hayvan gübrelerini park ve bahçelerde değerlendiriyor

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde kullanılmayan organik hayvan gübrelerini park ve bahçelere seriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, besicilerin kullanmadığı organik hayvan gübresi alınarak kompost gübre karıştırma makinesiyle yanmış çiftlik gübresi halinde getirildikten sonra park ve bahçelerdeki bitkilere uygulanıyor.

Uygulamayla kırsal mahallelerdeki görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken park ve bahçelerdeki ağaç ve bitkiler için de sağlıklı ve doğal katkı sağlanmış oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin