Talas Belediyesi ilçede, tadilat ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'de Talas Belediyesinin ilçedeki okul ve cami gibi binalarda tamir, tadilat ve yenileme çalışması başlattığı bildirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesinin ilçedeki okul ve cami gibi binalarda tamir, tadilat ve yenileme çalışması başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki okulların yanı sıra camilerin de çevre düzenlemesiyle birlikte iç ve dış yenilemeleri gerçekleştiriliyor.

Okul binalarının yanı sıra, halk eğitim merkezi ve bazı kamusal alanlarda başlatılan çalışma kapsamında çevre düzenlemeleri, çatı tadilatı, dış cephe yalıtımı, boya, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi gibi işler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç duyulan her alanda hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul, cami ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu kapsamda 1,8 milyon lira tutarında tamir, tadilat ve yenileme çalışmasını başlattık. İlçemizde bakım onarıma ihtiyaç duyulan bütün okul binalarında ve camilerde benzer çalışmaları yapacağız."

Yalçın, bu kapsamda 25 okul ile 20 camide bakım onarım ve yenileme çalışması yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün