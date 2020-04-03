Talas Belediyesi, ‘Evde Kal’anlara psikolojik destek veriyor
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
03.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:42
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com