Talas Belediyesi birim müdürleri kırsalda halkla buluşuyor
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Talas Belediyesi birim müdürleri kırsalda halkla buluşuyor

26.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:20
Talas Belediyesi birim müdürleri kırsalda halkla buluşuyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla birim müdürlerinden oluşan ekipler, kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı yatırımları ve salgından etkilenen vatandaşların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla birim müdürlerinden oluşan ekipler, kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı yatırımları ve salgından etkilenen vatandaşların durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılını Talas için "Yatırımlar yılı" ilan eden Başkan Yalçın'ın bu kapsamda verdiği talimatla yeni bir proje hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde birim müdürlerinden oluşan bir ekip tarafından kırsal mahalle muhtarları ziyaret edilerek 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar anlatılıyor.

Kırsal mahallelerin tamamında yapılan ziyaretler sırasında ayrıca mahalle ile ilgili talep ve öneriler de not edilerek yerine getiriliyor.

Gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri sırasında pandemiden etkilenen vatandaşlar da unutulmuyor. Korononavirüs salgını sürecinde işini kaybeden, maddi yönden sıkıntıya düşmüş ve mahsulünü yetiştiremediği için ekonomik olarak problem yaşayan vatandaşlar için gerekli destekler sağlanıyor.

Muhtarlardan, zor durumdaki vatandaşlar hakkında bilgiler alınarak ilgili birim müdürlüklerince yardım ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, halkla her zaman yan yana olacaklarını, belediyeciliğin halkın huzuru ve refahı için çalışmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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