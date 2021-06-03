Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek

Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Kayseri'de Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri"nin ilki 5 Haziran Cumartesi günü saat 07.00'de başlayacak. Organizasyonda katılımcılar, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda gruplar halinde yürüyüş yapacak.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan yürüyüşler, hafta içi saat 17.30'da, cumartesi günleri ise saat 07.00 ve 17.30'da gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:54:57. #1.16#

title