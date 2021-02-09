Talas Belediyesi 500 ağaç dikti
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Talas Belediyesi 500 ağaç dikti

09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
Talas Belediyesi 500 ağaç dikti

Kayseri'de Talas Belediyesi, yaklaşık 500 meyve ağacını toprakla buluşturdu.

Kayseri'de Talas Belediyesi, yaklaşık 500 meyve ağacını toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ağaç dikim çalışmalarına hız verildi.

İlçenin farklı noktalarında ve Ali Dağı'nda yaklaşık 500 meyve ağacı dikimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Yeşil alan miktarında önemli oranda artış sağladıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"2020 yılında 17'si Mevlana Mahallesi'nde olmak üzere toplam 19 park ve 60 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 25 bin geniş ve iğne yapraklı ağaç, 50 bin süs bitkisi ve çalı ile 75 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktik. 30 bin metrekare çim alan oluşturduk. Bu yıl da havaların iyi gitmesiyle ağaç dikimlerine başladık. Ekiplerimiz şu anda Ali Dağı'na 500 adet meyve ağacı dikiyor. Talas'ta şu anda 1 milyon 574 bin metrekare yeşil alanımız var. Bu da kişi başına 9,6 metrekareye tekabül ediyor. Bunu daha üst noktalara çıkarmak için yine bu yaz dönemini de ağaç dikerek, park yaparak geçireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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