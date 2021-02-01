Talas Belediyesi 300 bin liralık hurda malzemeyi geri dönüştürdü

Talas Belediyesi, 300 bin liralık hurda malzemeyi geri dönüştürerek hem ekonomiye katkı sağladı hem de görüntü kirliliğinin önüne geçti.

Talas Belediyesi, 300 bin liralık hurda malzemeyi geri dönüştürerek hem ekonomiye katkı sağladı hem de görüntü kirliliğinin önüne geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan, inşaat, bakım-onarım ve tadilat işleri neticesinde çıkan metal, demir, plastik ve ahşap atıklar değerlendirilerek mazgal, korkuluk, kanal kapağı ve bank gibi çeşitli ürün formatlarında kullanıma hazırlanıyor.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde toplam değeri 300 bin lirayı bulan geri dönüşüm kazanımı elde edilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin