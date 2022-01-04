Talas Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısında gündeminde bulunan 20 maddeyi karara bağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Yalçın, bütün partilerin mecliste uyum içerisinde çalıştığını belirterek, "Meclisimiz geçen yıl 174 karar aldı. Bunların 146'sı oy birliği ile geçti. Talas'ın gelişimi için emeğini esirgemeyen ve uyum içerisinde çalışan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının da görüşüp karara bağlandığı meclis toplantısında, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye olunması da kabul edildi.

Öte yandan meclis toplantısında, ilçede yapımı devam eden millet bahçesine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının verilmesi de karara bağlandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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