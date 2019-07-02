Talas Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Talas Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda meclis üyeleri, gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldi.

Gündem ve yoklama ile başlayan toplantının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü. 9 maddenin karara bağlandığı toplantıda pazar yeri devir, tanıtım ve ilan ücret tarifeleri belirlendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meclis üyelerine uyum içinde çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Talas'a ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın, birleşimi 5 Ağustos saat 16.00'da yeniden toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA