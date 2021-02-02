Talas Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı
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Talas Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

02.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:46
Talas Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

Talas Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Talas Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ???????Meclis Salonunda Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli imar konularının yanı sıra bazı cadde, sokak ve parklara isim verilmesi konuları ele alındı.

???????Toplantının sonunda, İmar AŞ Genel Müdürü Uğur Baş şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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