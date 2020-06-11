Talas Belediye Başkanı Yalçın, vatandaşlarla online "Beyaz Masa" toplantısına katıldı
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Talas Belediye Başkanı Yalçın, vatandaşlarla online "Beyaz Masa" toplantısına katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vatandaşlarla sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulamasında istek ve taleplere çözüm getiriyor.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, vatandaşlarla online
11.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:37

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vatandaşlarla sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulamasında istek ve taleplere çözüm getiriyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Yalçın, hem sohbet edip kitap tavsiye etti hem de istek ve taleplere cevap verdi.

Yayın esnasında Başkan Yalçın'dan sinek ilaçlaması talebinde bulunan takipçiler, birkaç dakika sonra ilaçlamanın gerçekleştiğini belirterek teşekkür mesajı yolladı.

Sık sorulan sorulardan biri olan raylı sistem Anayurt hattı hakkında da bilgi veren Yalçın, hattın güzergahını gösteren haritayı da takipçileriyle paylaştı.

Gelen sorular üzerine açık havada sinema günlerini temmuz ayı başında başlatmayı düşündüklerini ifade eden Yalçın, antika pazarının faaliyete geçmesi için ise biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Mübadele yıllarını anlatan "Belki Birgün Dönerim" ve "Mor Kaftanlı Selanik" kitaplarını tanıtan Yalçın, özellikle "Belki Birgün Dönerim'de, Zincidere'den Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan bir Talaslının hikayesinin anlatıldığına işaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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